老翁受困銀行內？網友烏龍爆料

徐姓網友12日晚間在臉書社團爆料公社發文，表示「晚上9點半有位老先生在鐵閘門內、信用合作社的漏洞」。（截自爆料公社）

監視器拍下老翁在第一信用合作社內畫面。（陳心瑜翻攝）

眼見不一定為憑！徐姓網友12日晚間在臉書社團爆料公社發文，表示「晚上9點半有位老先生在鐵閘門內、信用合作社的漏洞」，提問如果在裡面的不是老先生，而是有心人士，該怎麼辦？淡水第一信用合作社總經理林文源澄清是「誤會一場」，絕無網友所言管理漏洞。

林文源表示，82歲孫姓老翁是老客戶，最近一周天天都會拿著存款資料到分行問問題，而昨天下午4時許銀行準備拉下鐵門，老先生仍不肯離去，保全為他準備飲水、食物，直到8時許再詢問老先生是否想回家時，他突然敲打大門，才造成路過民眾誤會。

(中時)