勒索病毒肆虐 刑事局：4招避免受害

「WannaCry」勒索病毒在全球肆虐，各國都陸續傳出災情，警方指出，這種軟體利用windows系統的漏洞，將電腦裡的檔案加密，再向使用者勒索金錢，否則即無法打開檔案。

刑事局建議，民眾可做到下列4點，以避免受害：

（一）定期完整備份資料：勒索軟體變異性強，防不勝防，因此勤做備份保存重要資料，才是根本之道。

（二）修補軟體漏洞：作業系統與軟體(如：Adobe Flash、瀏覽器等)應隨時更新維持最新版本，以降低因軟體漏洞而遭受入侵的機會。

（三）謹慎開啟連結及檔案，小心上網行為：不任意開啟來源不明信件的連結與附件、不下載非法或不明軟體、不瀏覽與點擊可疑網站與廣告，並使用安全性較高的瀏覽器。

（四）安裝防毒軟體：安裝防毒軟體以隔離已知病毒，並時時更新病毒碼、定期掃描主機降低可疑檔案存在的風險。

(中時)