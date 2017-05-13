國民黨2點26分發出怒吼 諷刺蔡政府做得2266

國民黨嘉義市黨部與嘉義市青工總會，以及嘉義市各區媽媽聯誼會聯合響應「媽媽請您要保重 捍衛無毒家園」活動，今天在文化路與民族路交叉路口處，向蔡政府表達抗議。（高錦如攝）

國民黨嘉義市黨部在今天下午2點26分以汽笛喇叭進行抗議，呼籲蔡政府將食安納入前瞻計畫。（高錦如攝）

食安亮紅燈，下一代讓人堪憂。(高錦如攝)

「民進黨執政實在不放心、食在不安心。」國民黨嘉義市黨部與嘉義市青工總會，以及各區媽媽聯誼會聯合響應「媽媽請您要保重 捍衛無毒家園」活動。於下午2點26分以汽笛喇叭向蔡政府發出抗議怒吼，並呼籲蔡政府將食安納入前瞻計畫，把錢花在刀口上。

國民黨今選在2點26分準時，用「按喇叭」方式發出抗議，取諧音諷刺蔡政府做得「2266」，現場也安排一小段諷刺食安短劇。

國民黨嘉市黨部表示，食安問題越來越嚴重，甚至也不清楚中央政府對食品安全檢查投資多少費用，認為前瞻計畫撥給輕軌建設的預算太多，卻沒有在食安這方面下重本，他說，不是拒絕政府在地方擴大建設，而是要把錢花在刀口上，才是首要任務。

(中時)