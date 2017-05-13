國民黨2點26分發出怒吼 諷刺蔡政府做得2266
「民進黨執政實在不放心、食在不安心。」國民黨嘉義市黨部與嘉義市青工總會，以及各區媽媽聯誼會聯合響應「媽媽請您要保重 捍衛無毒家園」活動。於下午2點26分以汽笛喇叭向蔡政府發出抗議怒吼，並呼籲蔡政府將食安納入前瞻計畫，把錢花在刀口上。
國民黨今選在2點26分準時，用「按喇叭」方式發出抗議，取諧音諷刺蔡政府做得「2266」，現場也安排一小段諷刺食安短劇。
國民黨嘉市黨部表示，食安問題越來越嚴重，甚至也不清楚中央政府對食品安全檢查投資多少費用，認為前瞻計畫撥給輕軌建設的預算太多，卻沒有在食安這方面下重本，他說，不是拒絕政府在地方擴大建設，而是要把錢花在刀口上，才是首要任務。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。