台大畢聯會巧思 用悠遊卡「想念臺大」

今年台大畢業生有悠遊卡來「想念臺大」。（孫彬訓攝）

畢業季節即將到來，今年可能就屬台灣大學畢業生，有機會透過天天使用的悠遊卡懷念母校了。

台大畢聯會今年發揮巧思，和悠遊卡公司共同推出「想念臺大」畢業紀念悠遊卡，今天下午在台大椰林辦桌活動上首次亮相。卡片的設計是以台大校園裡常見的黑冠麻鷺（有大笨鳥之暱稱）以及赤腹松鼠為主角，讓台大畢業生有一個難忘的紀念品。

台大畢聯會表示，台大的學生證就是悠遊卡，畢業後為了能延續和母校的情感，所以特別和悠遊卡公司共同推出這張畢業紀念卡，讓畢業生繼續擁有一張有母校認同悠遊卡。

值得一提的是，這張卡台大畢聯會已經儲值了100元，所以拿到卡片的畢業生馬上就可以使用。悠遊卡公司表示，為了配合此張台大畢業紀念卡，在六、七月兩個月，針對「想念臺大」畢業紀念卡持卡人舉辦優惠回饋活動，讓畢業卡有紀念價值又享優惠。

(工商)