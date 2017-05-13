面對飽和攻擊 大陸航母傷腦筋

美國「卡爾文森號」航母戰鬥群。（圖／美國海軍）

2016年3月，美國伯克級神盾驅逐艦(DDG-53)發射標準6型飛彈。(圖/美國海軍)

2015年12月12日上午，中共在海南島三亞為052D合肥艦舉行入列命名及授旗儀式。（中新網）

圖為紅旗-9導彈現身大陸2015年閱兵。（圖取自大陸軍網）

美國是現今全世界航空母艦數量最多的國家，過去蘇聯時代曾經發展出「飽和攻擊」理論，用來對付美國航母。「飽和攻擊」是指在美國航母艦隊的防空範圍外，發動大規模的飛彈突襲，且數量超過美國航母防禦系統的反制能力，從而消滅美國航母。

美國航母如何面對「飽和攻擊」？根據鳳凰網作者銘鋒的分析，攻擊航母的飛彈可分為「彈道飛彈」與「巡弋飛彈」。「彈道飛彈」由彈道支配預定航向，為了覆蓋廣大距離，彈道飛彈必需發射很高，進入空中後不提供推力，依自由落體運動。此時美軍可依靠神盾雷達和太空中天基預警系統提前發現，不成問題。

巡弋飛彈能以低空超音速飛行，並以非彈道飛行路徑躲避雷達偵測。軍艦雷達受到地球曲率限制，往往只有50公里預警距離。此距離對於3馬赫的超音速巡弋飛彈只需要30秒。航母艦隊用防空飛彈攔截只有一兩次機會，不成功便成仁。

面對這個問題，美軍的邏輯是依靠空中預警機搭配艦載防空飛彈，也就是E-2D先進鷹眼預警機以及標準-6防空飛彈。標準-6飛彈飛行速度達到3.5馬赫，對空射程達到240公里，將航母艦隊防空範圍範圍向外延伸。

標準-6飛彈對抗次音速反艦飛彈增加到14分鐘，對抗3馬赫的超音速飛彈也有4分鐘反應時間，至少可以進行2次攔截。

專家估計，美國一個航母艦隊配備至少200發標準-6型導彈，可攔截至少100發反艦飛彈。

反觀中國大陸海軍，052C/D驅逐艦配備海紅旗9遠端防空飛彈，作戰範圍與標準-6相當，但由於沒有空中預警機，受地球曲率限制，對於掠海巡弋飛彈的預警能力只有50公里左右，在面對上百枚飛彈突襲的情況下，較容易被逐一殲滅。

至於054A護衛艦則配備海紅旗16中程防空飛彈，射程對於50公里的目標似乎夠用。不過專家表示，相當於航母戰鬥群哨艦地位的054A有一種消耗對方飛彈的犧牲意味。

另外，中國大陸護航戰艦受限於噸位大小，配備的垂直發射單元數量也比美國軍艦要少。052D有64單元，054A則是32單元。而實際裝填的飛彈數量約為發射單元的70%左右而已。

至於未來武器如雷射和電磁炮，專家表示，至少10年內難以成軍，在面對飽和攻擊時的反制能力也存疑。

而艦載機的空對空飛彈也具備一定的防禦能力。但似乎僅限於對巡航飛彈的防禦，面對彈道飛彈基本上無能為力。

專家說，或許最好的防禦模式，就是與其陷入被動疲於奔命，不如主動發起攻擊，給對方壓力。畢竟發射100枚飛彈比防禦100枚飛彈要容易得多，而且安全得多。

(中時電子報)