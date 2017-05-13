林口台地農夫市集體驗艾塔、艾錐手作香包
林口台地農夫市集在端午節前2天的28日市集日舉行艾塔、艾錐手做活動，使用曬乾的艾草，磨成粉後調水壓模，製成艾塔、艾錐等天然薰香用品，讓前來逛市集的大小朋友可以體驗端午文化。
綠耕生活協會主辦、新北市政府農業局輔導的林口台地農夫市集位於林口區的南勢活動中心，每月第2、4週日下午1點半到5點開賣，主打有機蔬菜、芽菜、茶葉、蜂蜜、段木香菇、雞蛋等安心生鮮食材。
市集邀到及成質樸工坊的Amy，示範利用生活周遭的植物做出應景的艾塔、艾錐及平安香包，讓生活漫布草本芬芳的療癒能量，歡迎民眾一起到市集體驗端午氣氛。
Amy表示，艾草又稱「平安草」，最廣為人所知的用途就是端午節在門口掛上一把艾草祈求平安，但艾草還擁有食用、藥用等廣泛用途，與生活密切相關。
農業局長李玟表示，農業不僅是供應糧食的產業，更是傳統文化的根源，許多民俗節慶都與農業息息相關，農業局陸續於深坑、鶯歌、雙溪、三芝、淡水、新店碧潭、林口台地、三峽台北大學與石碇老街成立的10處農夫市集也依時令不定期推出體驗活動，以輕鬆、平易近人的方式為大小朋友來場食農教育。
(中時)
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