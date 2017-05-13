SBL》鐵漢柔情！王建惟與空姐女友完婚
上季才告退役改任教練的台啤「小六」王建惟，13日晚間在天成飯店信義會館席開60桌，跟空姐女友完成終身大事，不少SBL球員都到場共襄盛舉，尤其是「一代」台啤成員幾乎到齊，就是想來分享王建惟結婚的喜悅！
包含楊敬敏、何守正、許皓程、哈孝遠、潘仁德、陳世念、楊志豪、吳志遠、尚韋帆、林冠綸等一代台啤球員都攜家帶眷出席王建惟的喜宴，甚至連最近很少現身的前台啤總教練閻家驊也難得出席，更跟這些老台啤成員舉杯慶祝。
為了慶祝自家助教結婚，身兼台啤代總教練與中華男籃總教練的周俊三，13日也特別提前在晚上7點，就結束中華隊在台啤景美球場的練球，三哥更在第一時間趕到婚宴現場，可說給足王建惟面子。
王建惟的喜宴也充滿創意，除了花費10萬特別前往南韓拍攝的婚紗照，更在婚宴場外擺放點心席，讓賓客可以先帶著小孩前往吃些小甜點，每個位置上也擺放著贈送的飛機盥洗組合，一切都可看出兩位新人的用心與貼心。
(中時電子報)
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