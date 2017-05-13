製造滾地球減少用球數 伍鐸相信隊友守備
中信兄弟洋投伍鐸，本季至今出賽8場，拿下6勝1負，自責分率3.21的好成績，今面對富邦，8局投球僅失1分非自責分，他指出，今天沉球(伸卡球)狀況相當好，所以就是多製造滾地球，節省球數。
伍鐸今年球季，除了首場先發外，本季所有賽事，都投到7局以上，展現強大的吃局數功力，他解釋，主要是因為今年改變投球策略，相信隊友守備，以增加滾地球出局為主，設法吃下更多局數。
本季第2場投到8局，總教練史耐德指出，主要有問過伍鐸的意見，他說他可以，教練就選擇相信他，所以讓他投滿8局，加上之前伍鐸曾在其他比賽第8局遇到亂流，這剛好是個好時機，讓他重新建立自信心。
此役讓伍鐸拿下第6勝，與猿隊洋投史博威並列勝投王，是否想爭取勝投王寶座，伍鐸回應，勝投王就是順其自然，主要是要幫球隊拿下勝利，最重要的是一同奪下總冠軍，才是最終的目標。
(中時電子報)
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