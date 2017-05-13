母親節不吃大餐 Women動起來
揮別母親節吃大餐老套慶祝方式，教育部體育署為鼓勵不同女性族群從事運動，養成規律運動習慣，13日高雄市中正技擊館舉辦「舞麗全開」姊妹同樂會，讓母親家庭、工作兩頭燒，也要動起來迎向健康。
教育部體育署王水文副署長，及高雄市體育處黃煜處長也蒞臨場與新住民姊妹們同樂，王水文表示，國民的規律運動人口大約是33.4%，但女性規律運動人口只佔28~29%，除了平常要工作，也必須忙於照顧家庭。新住民姊妹的運動機會又更少了。特別選在母親節前夕，鼓勵姊妹們站出來，帶著整個家庭一起運動」
「舞麗全開」姊妹同樂會，配合行政院的新南向政策，邀約十組新住民協會團體舞蹈成果表演與互動交流，峇里島文化工作室表演的「峇里島之舞」則獲最佳台風獎，另外，越南姊妹舞蹈團帶來的「越南斗笠之美」，利用越南特色的斗笠伴隨著姊妹們優美的舞蹈動作，充分展現了越南風情。
中華民國體育運動舞蹈總會也共襄盛舉，開場帶來國標舞示範表演，大會還貼心準備康乃馨香皂花贈與每位參加的民眾，讓每位姊妹媽媽們都能夠同樂歡慶母親節，鼓勵大家在母親節「帶著媽媽去吃飯，不如帶著媽媽一起運動流汗。」
(中時電子報)
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