孕婦「閱讀胎教」音樂盛宴 歡度第一個母親節
為了讓準媽媽們度過一個難忘的母親節，新北市立圖書館今（13）日特別和桂格愛之樂媽媽教室合作，推出孕媽咪專屬的閱讀胎教音樂會，讓媽媽可以在寶寶跟爸爸的陪伴下放鬆身心，度過難忘的母親節。
今天共有180位孕婦參加，準媽媽們除了與寶寶一同感受音樂胎教的魅力，現場還有親子共讀專家，教準爸媽如何藉說故事的機會與胎兒溝通、互動，拉近親子間的距離。
另有專業營養師指導孕婦如何攝取足夠營養，讓肚子裡的寶寶健康長大，幫助準爸媽們充分了解正確的胎教方法和注意事項，建立孕媽咪們的「聰明胎教」觀念，現場並準備了「媽媽袋」及「寶寶閱讀日記」等母親節禮物，送給準媽媽們。
新北市圖表示，閱讀胎教可以讓孕媽咪放鬆，更為寶寶做好「聰明刺激」，為了讓孕媽咪可以安心迎接寶貝的到來，「嬰幼兒閱讀起步走」特別與桂格愛之樂媽媽教室合作，推出為孕媽咪量身打造的「閱讀胎教」音樂會，希望以創新的閱讀胎教形式，幫助準媽咪們建立正確的胎教觀念，先為孩子教養做準備，讓準媽媽們從懷孕期間的胎教開始做「零歲教育」，孩子出生後，便能銜接「嬰幼兒閱讀起步走」，透過親子共讀，養成孩子的閱讀習慣，感受父母的愛及閱讀的樂趣。
(中時)
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