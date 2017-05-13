天王嫩妻曬今晚菜單 曝郭富城原來超好養

方媛今晚下廚，為郭富城煮三菜一湯。（圖／取自新浪娛樂微博；mokafy IG）

方媛樸實菜單獲網友好評。（圖／翻攝自mokafy IG）

傳聞郭富城今年9月要當爸。（圖／中時資料照片）

天王郭富城上月迎娶小22歲妻子方媛，婚後兩人懶裡外界有喜傳聞，低調地過起兩人甜蜜生活，今(13日)晚間方媛在IG秀出一日變身家庭小主婦照，透露花了一個多小時替老公煮了簡單的三菜一湯，有糖醋排骨、番茄炒蛋、炒馬鈴薯絲與紫菜蛋花湯，讓網友驚覺郭天王私下並非餐餐愛大魚大肉，口味樸實又好養。

港媒盛傳郭富城將當爸，已有身孕的方媛將在9月臨盆，迎來女寶寶，但郭富城婚後對此封口不談，無法證實，而方媛日前曬出美照，眼尖網友則從她墨鏡倒影中看到約像是3、4個月的微凸小腹，隨後方媛又秒刪照片，沒多加解釋，似乎間接認了懷孕。

本月4日半夜方媛忽然喊餓，便動手煎了個手抓餅吃，今晚間方媛再在IG大展廚藝，自豪說：「今日變身家庭小主婦，一個多小時弄出來的三菜一湯，家常菜很健康」，圍觀網友則說：「也許這就是為什麼城城會為她著迷！簡單樸素！」、「鋪報紙吃很有家鄉的味道！」、「孕婦拿刀拿針都不好，要小心」。

(中時電子報)