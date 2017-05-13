陪媽媽逛批發市場 板橋果菜市場大方送
新北板橋果菜批發市場為歡慶母親節，13、14日兩天加碼推出「陪媽媽迺市場限量好禮大方送活動」，除了每周10元蔬果促銷，帶著媽媽一同參與，還有活動紀念品和母親節限量好禮。
新北市果菜運輸股份有限公司總經理江惠貞表示，為鼓勵民眾陪媽媽逛市場，公司配合母親節推出「陪媽媽迺市場限量好禮大方送活動」，希望能帶動更多民眾到板橋果菜批發市場購買產地直送，保證新鮮的安心蔬果。
板橋果菜批發市場提醒，開幕活動一直持續到5月28日，每周六、日都有10元蔬果促銷活動和打卡送好禮，歡迎民眾來採購新鮮蔬果。
(中時)
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