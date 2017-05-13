馬德里網賽 詹詠然、辛吉絲勇奪第2冠

詹詠然（左）、辛吉絲在馬德里網賽封后。（劉雪貞提供）

詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)，13日馬德里網賽女雙決賽6比4、6比3拍落匈捷聯軍巴波斯（Timea Babos）／賀拉瓦柯娃（Andrea Hlavackova)，笑擁兩人合作第2座后冠。

詹詠然(右)、辛吉絲馬德里網賽捧冠，獻吻給母親，奪冠也作為母親節禮物。(劉雪貞提供)

「辛然配」面對匈捷聯軍開賽就形成「破發大戰」，3比2後雙方連續互破發球局，所幸詹詠然、辛吉絲在第10局躲過兩個破發點，6比4先下一城。「辛然配」次盤上演同樣劇本，開賽連拿2局，儘管第3局遭對手回破扳平，但2比2後連下3局，第9局第2個賽末點拍下勝利。

詹詠然2月起與辛吉絲攜手合作，兩人合拍不到兩個月就在印地安泉網賽捧起首冠，如今馬德里網賽也笑納首座紅土賽冠軍，共享女雙冠軍獎金32萬3200歐元(約新台幣1074萬元)。

(中時電子報)

馬德里網賽台灣球迷替詹詠然加油。（劉雪貞提供）