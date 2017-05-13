又7國加入 亞投行成員增至77個

選在北京「一帶一路」國際合作高峰論壇前夕，亞洲基礎設施投資銀行13日宣佈，成員增至77個，新增成員包括智利、希臘、羅馬尼亞、玻利維亞、賽普勒斯、巴林、薩摩亞。

先前有57個創始成員國，今年再添20個，亞洲基礎設施投資銀行行長金立群表示，今年成員數可能增加到85個，貸款需求將主要來自電力和交通基建項目。

(旺報)