勒索病毒襲大陸校園 大學生畢業論文被鎖
電腦勒索病毒全球肆虐，12日晚間8點透過大陸教育網路攻擊，多所大學校園爆出重大災情，更慘的是現在逼近大學畢業季，不少人的畢業論文、實驗資料及畢業設計等檔案被病毒加密、篡改，直接影響到畢業答辯。
據360安全中心分析，這次透過校園網散布的勒索病毒是美國國家安全局NSA開發、今年初被竊的「永恆之藍Eternal Blue」駭客武器，內含ONION及WNCRY等2種病毒。先攻擊大陸的是ONION，平均每小時攻擊約200次，夜間高峰期達到每小時1000多次；WNCRY勒索病毒則是5月12日下午發動攻擊，透過校園網迅速擴散，夜間高峰期每小時攻擊約4000次，賀州學院、桂林電子科技大學、桂林航太工業學院大連海事大學、山東大學以及廣西等地的大學都有災情傳出。
兩種病毒要求的贖金也不同，WNCRY贖金為300美元（約台幣9112元），ONION是5個比特幣，但因近期比特幣對人民幣的價格瘋漲至1:9000，等於贖金高達4.5萬元人民幣（約台幣19.96萬元），如果不即時付贖金，翌日會翻倍至9萬元人民幣，已不是一般大學生可以負擔的數額。
(旺報)
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