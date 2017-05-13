人民日報解密北京飛絮由來：種錯樹了
4、5月春光爛漫，楊柳的漫天飛絮看似浪漫，但對北京眾多市民的呼吸道來說，是惡夢一場，還容易造成火災，《人民日報》特別發文解密，為何北京會有這麼多楊柳樹。
據國務院參事、北京市園林局副局長劉秀晨介紹，北京現有的楊柳樹主要種植於1960、1970年代，當時城市綠化處於起步階段，經費投入有限，可選擇的樹種較少，所以楊樹和柳樹憑著適合北京水土、易成活且長得快、養護成本較低等優勢，成為綠化的主力樹種。
沒有想到幾十年後，這些增加城市綠量的功臣，會成為飛絮的禍首，大陸國家林業局造林司森林經營處處長蔣三乃表示，楊柳樹幼苗時期分不清雌雄，才為飛絮氾濫埋下隱患。
楊柳樹從小樹苗長成大樹再到成熟期，需要一定時間，之前它們還年幼，不會開花結果，所以沒有飛絮問題，但這幾年正好趕上了當年栽種的那批楊樹、柳樹集中「成年」，成熟期的雌樹開花結果，飛絮成災。
當年做綠化計畫時也未曾考慮生物多樣性，種植的多是「純林」，即單一樹種的成片樹林，所以目前北京建成區有200萬株楊柳樹雌株，集中分佈在道路邊、河流邊和村莊周邊，這些地區又缺少其他樹種，就造成了「四月飄雪」的景象。
北京市園林綠化局表示，今年北京將在重點區域，採用更新樹種、疏伐、修剪、化學抑花等方法，綜合治理40萬株楊柳雌株，希望到2020年得到明顯改善。
(旺報)
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