成大教授系館13樓墜樓身亡
成功大學成功校區材料科學工程學系館，今晚驚傳教師墜樓意外，材料科學及工程學系黃姓講座教授，被學生發現倒臥在系館旁通道，疑似自13樓墜樓，導致手臂斷裂，臉部扭曲，當場身亡。
警方調查，今晚6時45分，有學生沿著系館旁通道要到一旁騎機車時，赫見有名男子倒臥地上，立刻嚇得打電話報警，警方到場，由於死者身上沒有證件、手機，只有一張門禁卡，鑑識人員會同校方，確認是62歲的材料科學及工程學系黃姓講座教授。
噩耗傳出，校方都感到震驚不已，警方隨後在13樓頂樓天台發現一副眼鏡，初步研判死者是從13樓高處墜樓。
黃妻表示，丈夫生前有憂鬱症病史，也曾到醫院就醫，近日沒有異狀，今晚等不到他回家吃飯，以為他在學校研究，不曉得何以會發生墜樓事件。警方搜索黃姓講座教授6樓研究室，但沒有發現遺書，至於詳細事發原因，仍待警方進一步釐清死因。
(中時)
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