513遊行 洪秀柱嗆蔡：收回前瞻「綁樁」計畫
國民黨13日下午在母親節前夕發起「媽媽請您要保重，捍衛無毒家園」大遊行，呼籲蔡政府承諾拒絕瘦肉精進口、絕不開放進口日本核災區食品、絕不放寬蔬果農藥標準，以及要求正視毒品蔓延各級校園的嚴重性，並抗議民進黨強行通過債留子孫的前瞻計畫。
現場近千名民眾到場，遊行隊伍在自由廣場牌樓前集結，黨主席洪秀柱率副主席林政則、陳鎮湘及秘書長莫天虎參與遊行；5位黨主席候選人韓國瑜、潘維剛、郝龍斌、詹啟賢、吳敦義也到場表達支持。
下午2點遊行隊伍出發，隊伍抵達教育部時，洪秀柱以象徵反毒的紅絲帶綁在教育部鐵欄上，要求正視毒品蔓延各級校園的嚴重性；經過立法院時，路旁放著象徵綁樁的「錢磚」道具，諷刺民進黨立委用黑箱、多數暴力等方式通過「前瞻計畫」。
當遊行隊伍抵達行政院前，民眾拿起道具千元紙鈔撒入政院，抗議民進黨政府的前瞻計畫只會亂撒錢，最終隊伍最後抵達民進黨中央黨部。
洪秀柱在民進黨中央黨部前喊話強調，請蔡英文收回有毒食品、解決校園吸毒問題，並前瞻綁樁計畫收回去！她表示，蔡英文說，政府聽不到人民可以大聲點，現在又說聽到了，不用再大聲了，聽到了又有任何作為嗎？「如果再沒任何作為，我們就請你下台」！
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(集團連線報導)
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