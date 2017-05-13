中天《驚奇4超人》宜蘭行 李懿泡美人湯險露點

哈孝遠（左起）、加拿大名模姊妹、郭彥均、林彥君與李懿在宜蘭錄影兼泡湯。（中天提供）

中天綜合台5月14日晚間7點播出的真人秀《驚奇4超人》，主持人郭彥均、林彥君、哈孝遠與李懿，帶著加拿大的名模姊妹進行「名模姊妹瘋宜蘭」主題巡遊。

一行人參觀宜蘭知名的三星蔥種植，享受拔蔥的樂趣，品嘗以三星蔥製作的美食外，還體驗道地的溫泉及釣蝦活動，讓遠從加拿大來的名模姊妹倆玩得不亦樂乎，

在泡湯時，製作單位趁女生換泳裝之際，突襲更衣室，沒想到加拿大名模姊妹完全不尷尬，大方當眾更衣，展現出專業模特兒態度。

李懿則是極力介紹自己的流蘇比基尼很厲害：「（胸）會有豐盈感！」沒想到下一秒卻整個大走光，讓她驚聲尖叫：「我露超大一個點。」反而嚇到名模姊妹。

哈孝遠與郭彥均也非常期待這次的泡湯行，哈孝遠不忘哄騙名模姊妹倆，表示要裸體泡湯，站在一旁的郭彥均雖然沒說什麼，但也笑得十分開心，李懿實際看不下去，提醒郭彥均：「你已經是人夫了。」

想一窺美女身材的哈孝遠倒是沒討到便宜，體驗美人湯、玩溫泉潑水大戰時，哈孝遠猜拳一直輸，慘被郭彥均狂潑水，讓名模姊妹嚇得瞪大眼。

(旺報)