中天《驚奇4超人》宜蘭行 李懿泡美人湯險露點
中天綜合台5月14日晚間7點播出的真人秀《驚奇4超人》，主持人郭彥均、林彥君、哈孝遠與李懿，帶著加拿大的名模姊妹進行「名模姊妹瘋宜蘭」主題巡遊。
一行人參觀宜蘭知名的三星蔥種植，享受拔蔥的樂趣，品嘗以三星蔥製作的美食外，還體驗道地的溫泉及釣蝦活動，讓遠從加拿大來的名模姊妹倆玩得不亦樂乎，
在泡湯時，製作單位趁女生換泳裝之際，突襲更衣室，沒想到加拿大名模姊妹完全不尷尬，大方當眾更衣，展現出專業模特兒態度。
李懿則是極力介紹自己的流蘇比基尼很厲害：「（胸）會有豐盈感！」沒想到下一秒卻整個大走光，讓她驚聲尖叫：「我露超大一個點。」反而嚇到名模姊妹。
哈孝遠與郭彥均也非常期待這次的泡湯行，哈孝遠不忘哄騙名模姊妹倆，表示要裸體泡湯，站在一旁的郭彥均雖然沒說什麼，但也笑得十分開心，李懿實際看不下去，提醒郭彥均：「你已經是人夫了。」
想一窺美女身材的哈孝遠倒是沒討到便宜，體驗美人湯、玩溫泉潑水大戰時，哈孝遠猜拳一直輸，慘被郭彥均狂潑水，讓名模姊妹嚇得瞪大眼。
(旺報)
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