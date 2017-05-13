嘉義縣106年模範母親代表表揚活動

嘉義縣長張花冠13日晚間與縣內的模範母親合影留念（余信賢攝）

今年各界所推薦出來的計有24位模範母親，於5月13日晚上在創新學院接受縣府表揚，在主辦單位精心營造榮譽、溫馨、幸福、感動氛圍活動會場，接受縣長張花冠及各界溫馨祝福。

今年受獎者中最高齡為來自中埔鄉蔡黃不纒女士，現年95歲，育有子女5人，承襲傳統婦女美德，克苦耐勞，為家務繁忙，辛苦拉拔小孩長大現均成家立業，家庭幸福美滿。蔡黃女士身體健康，空閒時參加社區老人會，秉著關懷慈善之心，關心鄰里且鼓勵家人熱心參與社會公益，樹立良好的典範。

來自布袋鎮張蔡鶯女士 91歲，育有四子三女，孫子輩18人，目前曾孫8人，可說福壽子孫滿堂。雖然自小家境貧窮，生活艱困，自己無法得到良好教育，所以盡其所能，都要讓每一個小孩接受完整的教育，現在長子為中國石油公司負責海外探勘之業務主管；二子擔任公務人員；三子自營鐵工廠；四子服務於家鄉，參與服務地方產業等相關社團，現擔任養豬事業發展協會理事長及貴舍里真武廟主任委員一職，個個在社會上各有一席之地。

母親這角色非常辛苦，在這溫馨充滿愛的光輝五月裡，感謝母親對家庭、社會奉獻，希望媽媽們不只是在母親節這天快樂，而是每天都能安心、幸福、快樂。

106年嘉義縣模範母親，由十八鄉鎮市推薦模範母親代表有：

太保市侯黃來春、朴子市黃陳淑美、布袋鎮張蔡鶯、大林鎮呂香蘭

民雄鄉許廖玉鳳、溪口鄉蔡金葉、新港鄉林何瓊枝、六腳鄉黃陳玉蓮

東石鄉戴謝姬花、義竹鄉黃李秀美、鹿草鄉蔡黃棗、水上鄉黃陳貴

中埔鄉蔡黃不纒、竹崎鄉林燕鳳、梅山鄉陳許愛雪、番路鄉林 勤

大埔鄉吳陳玉桃、阿里山鄉莊石金葉。

身心障礙團體推薦模範母親代表有：

財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立敏道家園吳彩姬、社團法人嘉義縣身心障礙者聯合會黃世玲、社團法人嘉義縣精神康扶之友協會李柯素貞、社團法人嘉義縣聲暉聽障協會鄭黃招浮、社團法人嘉義縣智障者家長協會邱梅貴、社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會陳白蓮。

(中時)