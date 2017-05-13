小西瓜74級分選念長庚中醫 都是因為「他」

昔日《百萬小學堂》班底葉子、小西瓜與威力再次聚首。(台視提供)

昔日《百萬小學堂》班底小西瓜（廖書嫻）在今年學測獲得74級分好成績，按照小時候志向，順利錄取長庚中醫系，日前她也公開為何一心只想讀中醫的原因，原來竟與金庸有關。

小西瓜日前上台視《台灣名人堂》受訪，透露選讀中醫的原因，「我小時候看金庸小說，書裡的武林高手都會認穴位、點穴，久而久之對中醫充滿興趣。」一旁就讀台大戲劇系、體型壯碩的葉子打趣說：「聽說針灸可以減肥，我就拜託妳了！」

就讀東吳大學社會系的威力坦承英文最弱，回憶起多年前參加頒獎典禮，打開揭曉封發現得獎人名字是英文，他苦笑說：「我唸五次還是唸錯！」幸好黃子佼秒語救援：「你是不是跟這人有仇，一直唸錯他名字」，緩和尷尬氣氛。

另外，威力也在節目中落淚感謝小燕姐與《小學堂》製作單位，「謝謝製作單位和小燕姐，讓我從『平凡』小學生變成『超級』小學生。」葉子也帥氣感謝小燕姐，「沒有小燕姐就沒有我。」小西瓜也透露小燕姐當時給每人一套哈利波特全集以及過年紅包，她說：「小燕姐是很慈祥的長輩。」

(中時電子報)