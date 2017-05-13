溫馨5月！中市志工媽媽集氣為受傷警送祝福
台中市政府警察局第6分局舉辦志工中隊聯繫會報，志工關心日前因公受傷仍昏迷的員警簡銘韋，大家一起集氣祈福，期望他早日康復回到家人身邊，也重回工作崗位。
志工中隊聯繫會報邀請志願服務講座名師-國立暨南大學社會政策及社會工作學系教授黃源協以「社會資源的結合及運用
」為題演講，深入分析台灣人口結構變動趨勢，因人口快速老化導致需被照顧國人急速成長，再導入當今社會關注長照議題。
志工服務亦為社會資源的一環，透過講座，志工更以能參與志願服務為榮。
此外，警第6分由人事室主任張景薇分享「跨界閱讀-在閱讀中遇見性別」與「影片賞析-丹麥女孩」，在女性占多數的志工團隊，伙伴如何結合事業成就與自我實現，書上作者桑德伯格提供了具體的建議，並證明男性如果支持女性同事和伴侶，也能跟著受惠。
志工表示，現今社會的真實寫照完完全全印證書本論述，在性別平等的今天，藉由張主任的分享與宣導，以期促進兩性的彼此瞭解、尊重、合作，進而達到兩性和諧的境界。
課程結束後，由6分局行政組長江一明表揚服務滿10年有功志工，計西屯所分隊長林庭羽等10人獲獎，志願服務10年如1日精神實令人佩服不已。
(中時)
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