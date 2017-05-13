毛新宇：一帶一路倡議與毛澤東外交思想一脈相承
北京14日將要高規格舉辦一帶一路高峰論壇，毛澤東的孫子毛新宇，接受陸媒訪問時表示， 一帶一路倡議和毛澤東思想一脈相承，他認為中共建政後，為世界制定了兩個偉大的規則，一個是和平共處五項原則，另一個就是現在的一帶一路，遙相呼應，互相有銜接和內在聯繫。
中國青年網報導，毛新宇是連續兩屆的大陸全國政協委員。在剛剛過去不久的2017全國兩會上，他遞交的提案之一就是「用一帶一路思維搞好外交工作」。而他一直以來的研究專長，就是毛澤東的軍事戰略思想。「從讀博到博士後，最終確定到軍科搞毛澤東軍事戰略研究和我軍信息化戰略結合的過程，經歷了前後17年。」毛新宇說。
毛新宇進一步表示，「我們新中國成立以後，為世界制定了兩個偉大的規則，一個是和平共處五項原則，另一個就是現在的一帶一路，遙相呼應，互相有銜接和內在聯繫。」
問及對東北亞局勢如何判斷，毛新宇並沒有正面回答，他說，中國倡導許多爭端要通過談判解決，盡最大努力維持和平的局面。不戰而屈人之兵，這也符合毛主席的思路。他透露他的博士論文題目是《毛澤東軍事進攻戰略思想》，他認為毛主席提出積極防禦，我們不主動去打仗，但是我們不是消極防守，而是攻勢防守。
(旺報)
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