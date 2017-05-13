母親節好天氣 周一鋒面又到、全台明顯降雨

14日母親節是降雨空檔，民眾可把握好天氣出遊。（資料照片／黃世麒攝）

明天（14日）是母親節，氣象局表示，隨著鋒面移動到巴士海峽，明天將會是一個空檔，中部以北雨勢都會趨緩，只南部及東南部會有短暫陣雨，民眾可把握空檔出遊！

氣象局今天表示，明天鋒面移至巴士海峽，北部雨勢趨緩，下波鋒面要周一午後才抵達，15、16日全台都有較大雨勢，溫度也會稍降。

不過，氣象局表示，下周一（15日）下午又有波鋒面接近，這波鋒面結構較為紮實，周一、周二全台都會有明顯降雨，可能達大雨甚至豪雨等級，溫度也會明顯轉涼，北部高溫只剩攝氏26、27度。

(中時電子報)