中國證監會與智利證保會簽署「證券監管合作諒解備忘錄」

中國證監會網站13日公告，2017年5月13日，在兩國元首的共同見證下，中國證監會主席劉士餘，與智利證券和保險監督管理委員會（證保會）負責人Patricio Valenzuela，在北京人民大會堂簽署「證券監管合作諒解備忘錄」。

監管合作諒解備忘錄的簽署，對於進一步加強雙方在證券領域的監管交流合作，具有重要的意義，意示著中智證券監管機構的合作，進入新的階段。

中國證監會一貫重視與境外證券期貨監管機構的交流與合作。迄今，中國證監會已相繼同60個國家和地區的證券期貨監管機構，簽署65個監管合作諒解備忘錄。

(工商)