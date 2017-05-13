前夫抓狂阻團聚 海倫清桃終於找到失聯8年媽

海倫清桃年初在記者會上聲淚俱下，坦承瞞婚18年。(本報系資料照，粘耿豪攝)

海倫清桃年初淚控遭前夫戴發奎家暴兼長期控制，不僅賺的錢都由他控管，還被迫和媽媽斷絕聯繫。不過就在母親節前夕，海倫清桃透過臉書找回失聯8年的媽媽，透露媽媽在電話中聽見她的遭遇，哭得很傷心。

海倫清桃逃離前夫身邊，曾淚訴很想失聯8年的母親，坦言在前夫身邊都不能說這些，否則對方會抓狂，懷疑她講到媽媽「是不是要跑掉了」。然而據《蘋果日報》報導，海倫清桃在母親節前夕，終於透過臉書先連絡上嫁到法國的妹妹，接著找到母親。

她說從逃出戴發奎身邊第一天，就想盡辦法想找媽媽，現在心情很激動，透露媽媽沒怪她失聯多年，只心疼女兒遭遇，「媽媽在電話裡聽到我的事情，哭得很傷心，我也好想她，希望能儘快團圓。」

至於母親何時能來台相聚？海倫清桃向《中時電子報》表示，媽媽有說想參加她下次在台灣舉辦的寫真集活動，自己也希望到時能親自煮碗麵給媽媽吃，不過可惜的是，母親節媽媽來不及到台灣。

(中時電子報)