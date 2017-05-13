浙江民營企業為「一帶一路」貢獻近8成貿易額

新華社13日報導，杭州海關數據顯示，浙江從2015年開始，連續兩年對全中國「一帶一路」貿易成長貢獻率，位居首位，其中，民企貢獻了近8成貿易額。

2017年第一季，浙江對「一帶一路」國家和地區，進出口1733.2億元人民幣（下同），成長23.9％，占全中國與「一帶一路」貿易總值的10.5％。

其中，該省「領頭羊」民營企業貢獻「一帶一路」8成貿易額。2016年浙江民營企業對「一帶一路」國家和地區，進出口總值占全省對「一帶一路」國家和地區進出口總值的77.9％。今年第一季，民營企業對「一帶一路」國家和地區，進出口維持快速成長，累計進出口1311.6億元，增長23％。

(工商)