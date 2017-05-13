朱立倫臉書上傳母親節影片 網友看完飆淚
明天是母親節，新北市長朱立倫13日在臉書上傳一段影片，提醒大家向媽媽說聲母親節快樂，他說，雖然孩子大了，媽媽老了，甚至是不在了，但母親永遠都是母親。
朱立倫上傳影片，濃縮了孩子從小到大，會對母親說的話，包括「媽，我也要買球鞋」、「我不想要補習」、「媽，今年不能陪你過生日了」，「媽，有空多出去走走」，影片更呈現子女從一開始的完全依賴，到青春期的叛逆任性，再到出社會獨立，以及發現媽媽老了後，照顧者與被照顧者的角色逆轉，讓網友很有感，不少人看到飆淚。
新北市新聞局指出，這支影片是由不同年紀的市府員工及家人參與演出，表達該年紀可能會說的話。副秘書長林祐賢，副發言人葉元之，黃詩婷，葉元之8歲女兒及1歲兒子都入鏡，市府也特別情商江翠國中戲劇社的學生，演出青春期的任性叛逆。
(中時)
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