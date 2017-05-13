上海台商挺柱大會成立 吳育仁：選前之夜逾5千人報名

洪秀柱競選辦公室13日晚間發布新聞稿稱，洪辦競選總幹事吳育仁、青年團總團長兼發言人呂謦煒、發言人何天陽，到上海參加「上海台商挺柱大會」與「無私奉獻中興會」成立大會，上海台商協會副會長胡興中等百人出席，有從南昌、溫哥華、拉斯維加斯、舊金山等地前來者，現場準備粽子寓意「包中」，期望洪秀柱一輪過半。

活動現場上，洪秀柱發賀電感謝，她表示為了黨的重生再起，國民黨不能再走回頭路，為摯愛的黨跟中華民國而無私奉獻，她必定不負眾望。

主辦單位稱，為了守護中華民國，為了讓國民黨再起中興，即使520之後也會堅定支持洪秀柱，希望她一輪過半，順利連任，更希望發揚洪秀柱的精神，找回中國國民黨的黨魂，為此決定成立「無私奉獻中興會」。

吳育仁表示，大陸「無私奉獻中興會」成立，代表台商堅定支持洪主席深化九二共識的中華民國路線。

胡興中表示，改革黨的黑金弊病，讓兩岸維持和平，只有洪秀柱做得到；吳育仁表示，洪秀柱派總幹事與兩位發言人來，可見對上海台商的重視，洪秀柱不迷信大老、樁腳，支持洪秀柱的基層黨員活力滿點，選前之夜已有超過五千人報名，是因為洪秀柱以理念吸引群眾支持，也正因此，國民黨最低迷的時候，許多年輕人加入，讓他看到了未來的希望。

吳育仁稱，他對洪秀柱勝出有絕對信心，只擔心人頭黨員影響選情，「國民黨絕不能出現人頭主席，為此更要支持洪秀柱，讓她一輪就過半。」

何天陽表示，洪主席上任後，藍、綠對年輕族群經營出現不同做法，他認為民進黨是用「仇恨」來經營年輕族群，「去中、去鄭、去孔」，洪主席是用「愛」經營國民黨，「面對社會，洪秀柱的愛與蔡英文的恨恰成對比」；呂謦煒說，柱柱姐「用壯育青」的理念，讓國民黨年輕化，他23歲成為發言人，競選團隊也極年輕，可說就是實例。

(旺報)