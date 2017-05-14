惹怒王菲前夫車被燒 第一狗仔卓偉猛料哪來的？
有「大陸第一狗仔」之稱的的記者卓偉旗下的《全明星探》近年來揭露不少猛料，包括陳妍希戀陳曉、羅志祥戀周揚青、林丹背著孕妻出軌等，近日，替《全明》拍照的風行工作室攝影師集體請辭，讓人好奇起背後八卦，而卓偉當時發跡的經過也被挖出，擔任記者多年的他，當年曾因報導惹火王菲前夫竇唯而慘遭被燒車，「一戰成名」後讓他越挫越勇。
據悉，卓偉約在2003年進入媒體工作，因此認識攝影記者馮科，2006年卓偉發文大爆歌手竇唯的私生活，使竇唯一怒之下放火燒了卓偉的車，還衝進辦公司砸毀電腦、電視，最後依損害財物罪名進了警局，新聞爆發後，這位惹火天后前夫的小記者也一夕成名。
同年，卓偉成立「風行工作室」，近日一名離職的員工透露，外界所知的全明星探、風行工作室和全明星直播是三個體系，而風行工作室是其中的核心，主要是由卓偉來決定要拍誰，馮科則統籌攝影們執行工作，形成互補。
《新浪娛樂》報導，風行工作室旗下攝影師分工明確，有一組人專門守在機場，其他人則分散在北京各地，沒東西拍時便到處巡邏，靠著手上握有的藝人住址、車牌來找新聞線索，部分重要的獨家猛料，有賴於卓偉深耕演藝圈多年的人脈提供，如宣傳、經紀人、公關，甚至是化妝師、保全等，文章當年驚爆偷吃，據悉便是眼線主動爆料。
去年歌手張靚穎母親與女婿失和，則是張母主動向卓偉提供的消息，當時卓偉還PO出周杰倫歌曲《聽媽媽的話》大酸，使張靚穎憤而詛咒說：「祝你做過的每一件虧心事都報應在你這個人渣上！」而風行工作室的狗仔也曾與陳冠希、劉強東等人起過衝突，身為藝人們「最大敵人」，卻是一般網友平時的調侃對象，也是話題來源，林心如主動認戀霍建華時，除了當事人微博被洗版，更有不少人跑去留言給卓偉，諷刺說：「這第一狗仔怎麼當的？」
(專題報導)
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