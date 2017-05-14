《全球星期人物》干政風波後繼任 脫北者之子南韓新總統文在寅

文在寅在當選總統後於青瓦臺的記者會上發言。 （圖/新華社）

南韓政壇在過去一年歷經了干政風波的動盪，終於在上周迎來了新一任的總統，人民也期待社會可以自此展開新的一頁，而在大選中獲得41%得票率的文在寅，正是南韓民眾寄予這項期望的對象，身為脫北者之子的他，從前總統盧武鉉的幕僚到朴槿惠在上次選舉中的勁敵，終於在朴槿惠搞砸後，在這次選舉中如選前外界的預測入主了青瓦臺，不過上任之初的他，便將面臨南韓國內外的挑戰。

現年64歲的文在寅，人生就如同南韓近代政治史的縮影，儘管生長在物質缺乏貧窮家的他，仍澆不熄他對社會關懷的精神，學生時期的他就參與了反對獨裁政權朴正熙的抗議行列，甚至還因此被捕入獄，當時朴正熙執掌青瓦台長達18年的時間。

2012年南韓總統候選人進行最後一次電視辯論 ，民主統合黨總統候選人文在寅（左）和新國家黨總統候選人朴槿惠在電視辯論前握手。 （圖/新華社）

朴槿惠在崔順實事件爆發後，於青瓦台致詞並對此向全國國民鞠躬道歉。（圖/美聯社）

南韓人民為抗議朴槿惠的干政醜聞，數十萬人走上街頭抗議。（圖/美聯社）

大學畢業後成為人權律師的他，和與自己成長軌跡相似的盧武鉉合開了事務所，並在盧武鉉競選總統時，成為他的競選幹事力抗保守派的全斗煥，也在盧武鉉入主青瓦台後加入他的內閣，成為他的秘書長。之後也和朴正熙之女朴槿惠在2012年的選舉一較高下，儘管最後以3.7%的差距輸給了保守派的前第一千金，直到這次他終於在彈劾總統案後，短短60天的選舉中，成功入主青瓦臺。

身為脫北者之子的文在寅，有改革兩韓關係的決心，他曾表示：「兩個國家使用同樣的語言、文化將近5,000年，兩韓終究將會統一」，而比起和北韓領導人金正恩對著幹，他認為應該要和金氏政權謹慎的協調，美國《時代》雜誌更因此將他選為五月號亞洲版的封面人物，並稱他是「可以對付金正恩的談判家」。

文在寅登上五月亞洲版《時代》雜誌的封面。（圖/TIME）

比起不少年輕一輩的南韓民眾認為自己和北韓的關係薄弱，文在寅對北韓相對感性的多，他的父母便是從北韓逃出的「脫北者」，他們在1960年代韓戰時期逃到南韓，並在南韓生下了文在寅，而他也說過他的母親是家中唯一個從脫北的人，母親的姐妹仍在北韓生活著，而她最大的心願便是在有生之年和姐妹再相聚。

文在寅確認當選韓國總統後，在首爾光化門廣場與支持者握手致意。（圖/新華社）

文在寅批評比起朴槿惠及其前任李明博的兩任保守派政府未能制止北韓發展核武器，而自己要雙管齊下改革，一方面從事和北韓建立起關係，他曾表示：「我自己也痛恨北韓的共產系統，但是這不代表北韓的人民就應該深受專制政權的折磨」，可見他對兩韓重啟多方談判深深的使命感，他要重啟「陽光政策」來實現和北韓再次展開六方會談的可能，另一方面維持對北韓的制裁，繼續施加壓力。

而不僅兩韓關係是文在寅上任的首要目標，文在寅還必須面對朴槿惠政府留下的部署「薩德」系統的問題，代表著南韓左派政黨當選的他，政見不較朴政府來的親美，對於薩德的存廢他在選前持態度保留、模糊的立場，甚至他在參選之初多次表示自己反對部署薩德的看法，而這也牽動著南韓、美國和中國的關係。

文在寅與夫人金貞淑抵達首爾國會議事堂參加宣誓就職儀式，進行宣誓就職。（圖/新華社）

至於在南韓內政方面，文在寅在當選後面臨的首要挑戰就是，在歷經了朴槿惠被彈劾後所導致的特殊局面，讓剛獲得總統大選的他無法獲得政權轉換的過度時期，在人事方面仍未全面確定。而另一方面，他所屬的共同民主黨，雖然在新一輪選舉中成為國會第一大黨，但並沒有取得過半席位，所以文在寅不得不尋求建立政黨聯合，來和掌握著35%議席的自由黨抗衡。

另外，文在寅也將面對如何實現改革企業遭財閥集團所壟斷的現象，這也是在去年朴槿惠干政風波中，最為南韓民眾所重視的社會問題，甚至更進一步並通過增加財政支出來創造更多的就業機會，來解決被越來越嚴重的貧富落差問題。

(中時電子報)