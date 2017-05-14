專訪》放棄17個月年薪 上市科技公司主管改當「炸雞甜甜圈」大廚

你能想像嗎？眼前這個正在製作炸雞甜甜圈的主廚，1年多前還是某上市科技公司的主管。（吳承翰提供）

如果在一間公司做了10年、已當上主管，且平均年薪高達17個月以上，你還會因為夢想離職嗎？如果有人正經歷類似的事、或未來可能會碰到這樣的情形，那吳承翰的經驗，或許值得參考看看。

就是這款甜甜圈造型的炸雞，讓不少美食愛好者魂牽夢縈；此口味為「特濃起司炸雞甜甜圈」。（翻攝自「大丸家-手作炸雞甜甜圈」臉書）

去（2016）年8月，台南市區出現了一間以「炸雞甜甜圈」為號召的餐廳－「大丸家」，由於餐點具創意又好吃，很快就打響名號，除在消費者間廣受好評外，也吸引不少媒體前往採訪，而吳承翰正是「大丸家」的靈魂人物。

32歲的吳承翰除了是「大丸家」的主廚，同時也是創辦人之一，但就在1年多前，他還是北部一間上市科技公司的主管，「當時如果繼續待下去，我相信自己可以做得很好、也會很有前途，但這一切不是我要的，因為做得不開心。」吳承翰回憶，學生時期起所做的幾個重大選擇，其實都不是自己喜歡的。

像國中畢業後，吳承翰的成績足以上公立高中，但由於愛玩、不喜歡念書，所以選擇就讀五專；當時的他，還沒仔細想過未來，面對科系的選擇毫無頭緒，最後想起老師曾說過他那麼愛講話，如果選個能發揮所長的科系，一定可以讀得很好，因此決定進入應用外語系。

「那時心裡只是單純地想，既然是外語系，沒理由不能講話吧？但我忘了自己的英文一向考得很差，而且一點興趣跟天份都沒有。」就這樣，吳承翰在專科那5年，雖然玩得開心，但也讀得很痛苦，一直到畢業後回想起來，才驚覺當年老師的意思，應該是要他選讀可以和人互動的科系，像是觀光、旅遊…等。

經過這5年，吳承翰認為不該再耗費時間於不喜愛的事物上，決定放棄升學，直接投入職場。儘管如此，但畢業後的吳承翰，對於往後的日子依舊沒太多想法，正好當時親戚的科技公司有職缺，於是順理成章地成了他的第一份正職工作，且一待就是十年。

在職期間，因親戚有意栽培，吳承翰先後擔任過生產管理師、系統工程師、文件管理師、產線組裝人員和採購等職位，最後更當上主管，但也正是這時候，他開始思考，這樣的生活真是自己想要的嗎？

從小就對餐飲有興趣的吳承翰，某次與朋友閒聊時，談到已漸漸受不了當時的工作，想前往國外餐飲學校學習，但學費高到讓他卻步，「這時朋友的一句話打醒了我，她說如果你真的想到國外去，應該是來問我怎麼賺學費、如何計畫出國，而不是抱怨目前的工作跟學費太貴。」

大丸家是吳承翰和友人的心血結晶。（吳承翰提供）

朋友的當頭棒喝，讓吳承翰第一次認真地思考自己的未來，他把到國外就讀餐飲學校跟開餐廳設為目標，但以當時的積蓄，雖勉強能支付學費，可是回台灣後恐怕就沒錢創業了，所以他決定先與另名友人合夥開餐廳累積經驗，同時賺學費。

投入餐飲業至今雖還未滿一年，但餐廳總是門庭若市，開幕的第一個月即開始賺錢，吳承翰透露，目前的月收入已不比當年在科技公司當主管時差。

「大丸家」能成功，吳承翰與另名創辦人的努力絕對功不可沒，但就像所有事情一樣，同樣的經驗不見得能複製到別人身上，但這種勇於追夢的態度，卻值得所有站在人生十字路口的人學習。

(中時電子報)