電影特稿／《逃出絕命鎮》 揭露隱伏在美國檯面下的種族歧視

今年上映的《逃出絕命鎮》以種族議題做基底，卻加入了許多驚悚、懸疑等恐怖片元素，讓其以黑馬之姿，衝出驚人力道。（圖／達志影像）

「種族議題」是好萊塢電影中常見的題材，近年幾部賣座電影皆不脫此主軸，以今（2017）年奧斯卡最佳影片入圍名單來說，就有3部與種族議題有關。不過，相較過往這類型電影總是偏以感性細膩的風格，今年上映的《逃出絕命鎮》（Get out）雖同樣以種族議題做基底，卻加入了許多驚悚、懸疑等恐怖片元素，讓其以黑馬之姿，衝出驚人力道。

《逃出絕命鎮》口碑有多好？該片今年初於美國上映時，即獲得影評與觀眾們一致讚譽，所有電影評分網站更給予其極高分的評價，美國首週末票房收入就衝破3000萬美元，而它不過是預算僅450萬美元的低成本電影，立刻就回本。能有如此佳績，不僅只是題材呈現的方式新穎，關鍵是它能讓觀眾完全沉入在故事的情節中，進而帶出更深的命題與思考。

先來談談本部片的非裔導演─喬登皮爾（Jordan Peele），此是他首次執導的作品，對於這個名字，相信很多人都不陌生。其演藝生涯始於搞笑電視節目《瘋電視》（Mad TV），在之中擔任演員與編劇，之後則參與許多喜劇類型的電影或戲劇演出，近幾年則是憑著「黑人二人組」掀起極高的話題討論。

對於喜劇的表現，喬登皮爾肯定是不陌生，也因此雖然《逃出絕命鎮》是部名為驚悚片的電影，仍可看到不少詼諧元素點綴其中。而劇情的部分講述起來其實很簡單，一個白人女孩帶著黑人男友回郊區老家見父母，原本一切看似正常，白人女孩的家庭也看似極為開明，隨之卻有一件件不對勁的事件爆發出來，最後該名黑人終於發現這背後所藏的種族陰謀，並試圖逃離這詭異地方。

丹尼爾卡盧亞（左）在電影中愛上愛莉森威廉絲，兩人一起與女方家人會面。(圖片提供UIP)

事實上，《逃出絕命鎮》的故事模型與1967年《誰來晚餐》（Guess Who's Coming to Dinner）頗為類似，一樣是黑白情侶的設定，去碰觸種族關係的敏感神經；而當時的社會氛圍正值黑人民權運動，跨種族通婚也才剛解禁，可想而知，這部電影於那個時代所引起的衝擊有多強烈。

然則，50年過去，種族歧視的問題在美國消失了嗎？歐巴馬作為美國首位非裔總統，帶著希望與改變上任；但在他執政8年後，許多人認為種族關係並無進展，甚至是倒退。而這樣的批判、指涉正是《逃出絕命鎮》所要帶出的命題與思考所在。

它並不是在責難川普那種顯而易見的白人至上思維，反倒是在敘述歐巴馬時代所代表的新自由主義下，中產階級的白人知識份子看似開明，實則只是用「新的方式」去展現潛藏的無知與傲慢；以及歐巴馬所開啟的為有色人種打造的美國夢，也不過是讓黑人加入所謂「菁英白人」的行列，去營造出一種所有焦慮、威脅、不安都不復存在的表面狀態。

這樣的隱喻，在《逃出絕命鎮》中隨處可見，許多情節鋪陳皆可感受到導演的用心。像是當女主角爸爸在談論自己父親過去參加奧運輸給黑人選手這段，正是借用1936年柏林奧運會上所發生的事件，當時希特勒為宣傳雅利安人的種族優越性，盛大舉辦奧運；未料代表美國出戰的非裔田徑運動員傑西·歐文斯（Jesse Owens）卻分別在4個比賽項目中奪得金牌，等於打臉希特勒，這讓他憤怒地說道，「他們身體比那些文明化的白人更強壯，因此應該在將來比賽中排除出去。」

回到電影本身，柏林奧運會的這起事件正是整個故事的發展核心，一種以羨艷、貪婪所形成的種族歧視；是故，劇情中敗給傑西‧歐文斯的爺爺，決定開發一種技術，將白人的意識移植到黑人身體裡，為的就是能將他們所認為的文明白人頭腦與強壯黑人體格結合，以此得到重生。

另外，女主角媽媽是名精神治療師，為了能順利施行移植手術，對男主角進行催眠，讓其脫離現實，深陷意識之中無力掙脫；而這部分的展現可說是片中一大亮點，強烈地影射當前美國黑人的困境，表達他們要如何壓抑自我才能於白人至上的社會下生存。

《逃出絕命鎮》不僅緊扣種族議題，在許多細節刻劃、劇情走向安排，皆讓人印象深刻，同時演員精湛且真實的演技也是關鍵所在。男主角丹尼爾‧卡盧亞（Daniel Kaluuya）與女主角愛莉森‧威廉絲（Allison Williams）過去的演出作品都非說特別顯目，但在這部電影中，不管是兩人在互動上，或是個別的情緒轉折，都相當完美。

整體來說，過去許多新手導演在面對首次作品時，有時因企圖心太強，放進過多的東西於電影裡頭，令觀眾難以吸收。但《逃出絕命鎮》完全不會，它敘事簡潔有力、過程細節也別具層次，結局更收得恰到好處；導演喬登皮爾將真正的社會議題放置在電影脈絡中，用恐怖與戲謔的方式去層層包裝，創造出這部經典。

或許，就如同喬登皮爾受訪時所說，這部電影反映出他真實恐懼與過往處理過的議題，隱匿在荒謬的劇情背後，其實正在進行一場種族關係的對話；也難怪上映後，能讓許多人感到共鳴，對於生活在美國社會的黑人而言，沒有什麼是比種族主義還可怕。最後電影中的男主角雖逃出那可怕的地方，但現實中，存於人心中的種族惡魔依然還在，而整個美國社會就是「絕命鎮」的縮影，不斷地糾結纏繞著裡面的人類。

(中時電子報)