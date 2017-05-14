又一命理師踢館索非亞：她已無通靈能力 當然看不到鬼

前靈媒索非亞因戲爆紅。(本報系資料照)

知名命理師江嘉葉稱索非亞已無法通靈。(江嘉葉提供)

《通靈少女》原型人物、前靈媒索非亞因戲爆紅，卻也因書中論點「祖先鬼魂都是吃香灰，沒有神，也沒有七月鬼門開」、「人過世後會立刻投胎轉世」引發爭議，繼命理師江柏樂，現在連知名命理師江嘉葉也來踢館，稱索非亞已無通靈能力，更怕她誤導一般大眾。

江嘉葉研究各種命理二十餘年，對於這次因索非亞引發的通靈大戰，她直言對索非亞觀點「某些部分認同，某些部份講得比較獨斷」。江嘉葉相信索非亞做了多年靈媒，有陰陽眼，但通靈分很多種，有神靈、鬼靈、動物靈、妖靈、邪靈、魔靈、怪物靈…等等，每個人通的靈不同，看到的東西也不同，「索非亞太肯定她自己所看到的！」

身為神明乩身的江嘉葉，稱祖先鬼魂和人一樣，都吃同樣東西，人過世後也不可能立刻投胎，是要經過閻羅王層層審判，才能決定投胎到六道的哪一道，更不認同索非亞「風水、姓名學無用論」，她說：「就像人看不到空氣，但空氣確實存在，自己不懂，但不代表它沒有」、「你只看到那層樓，又沒看到下面的樓，你怎知道人家說的是錯的？」

索非亞曾透露篤信伊斯蘭教的原因，因為發現清真寺那沒有鬼魂，讓不想再跟鬼魂相處的她，選擇了伊斯蘭教。只是江嘉葉就吐槽索非亞說法不對，直言索非亞在清真寺看不到鬼魂的原因，是因為附在她身上的靈受不了另一宗教，離開了，才導致她看不到鬼魂，「索非亞的靈已離開，所以她再也不會受困擾，也不能通靈。」

江嘉葉最後也勸告索非亞不能傲慢，因為人外有人、天外有天，稱索非亞既然有通靈能力，就應該不斷精進自己，讀遍各式經典，以服務不同層次的人，不能因為自己看不到神，就否定神明存在！

(專題報導)