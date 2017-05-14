SBL》台銀教練團定案 韋陳明再接總教練

韋陳明再次回鍋執掌台銀總教練職位。(報系資料照)

去年首次採取面試方式找來「鳥仔」許智超擔任總教練的台銀男籃，如今敲定許智超確定離職，全新教練團將由韋陳明再次「鳳還巢」擔任總教練，許致強與周本堂出任助教，程恩傑當管理，陳國維改任重量教練宣告退役！

原本許智超跟台銀簽下「1+1」教練合約，沒想到上季僅拿7勝23敗的墊底戰績，且是唯一沒法闖進季後賽隊伍，上季結束後就傳出可能換掉許智超，再找自家行員取代，台銀也在4月初就已開練，成為7隊當中最快練球的隊伍。

熬到開練快1個多月，台銀高層才宣布韋陳明重回總教練職位，也算是在當初預期之中，韋陳明是台銀第1到第4季總教練，隨後第10季回鍋擔任教頭，卻只做2年又離職，現在等於是他第3次回到台銀總教練這個位置。

台銀這個全新教練團是在8日，突然無預警出現在練習場地宣布教練團定案，也讓不少台銀球員感到訝異，不過台銀目前至少有3名球員傳出打算約滿離隊，要如何留下這些人？將成韋陳明上任之後的最頭痛問題。

甚至較具爭議的調度，就是陳國維退役改任重量教練，儘管他將滿33歲，上季仍有場均4.7分、3籃板，30場例行賽也僅1場沒上，證明他還能繼續打，為何不讓他當訓練員兼球員，而是直接退役？這個調度令人不解。

(中時電子報)