《時來運轉》勇士想贏馬刺 四巨頭缺一不可

光靠柯瑞(右)、杜蘭特兩人發揮，勇士想要擊敗馬刺還不夠。(美聯社資料照)

如同季後賽開打前預測，西區頭號種子金州勇士將於15日凌晨3點30分，在主場迎戰西區第2馬刺，這場備受矚目的西區決賽首役，勇士贏球關鍵仍在「四巨頭」是否可以全員發威，以及能否降低馬刺一哥里歐納德的破壞力。

儘管過去3季當中，勇士與馬刺交手10次，雙方打成5平僵局，且在本季3次碰頭，馬刺擁有2勝1敗優勢，不過勇士輸的兩役，分別是開幕戰慘敗29分，以及雙方全用板凳出戰的「擺爛」對決，這2戰實際參考價值不大。

可是面對經驗老道的馬刺，勇士絕對無法像前兩輪那麼輕鬆過關，代表柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林4人都沒熄火或低迷空間，甚至逐漸培植起來的板凳戰力，也要延續例行賽尾聲到季後賽次輪的那種強韌打法才行。

以當前狀況來看，勇士「四巨頭」當中最需擔心的是前兩輪表現平平的克雷湯普生，他必須趕緊找回火燙手感，也需擺脫馬刺防守專家丹尼格林；勇士的另1隱憂則是總教練科爾繼續缺席，代總教練麥克布朗能否壓住陣腳。

馬刺一哥里歐納德確定在西區決賽傷癒復出，卻不知道能有幾成發揮。(美聯社資料照)

從西區準決賽爆冷慘敗，到帕克整季報銷、里歐納德第6戰腳踝扭傷缺席，馬刺仍以4勝2敗力挫火箭晉級，關鍵在於艾卓吉、丹尼格林兩大主力的「復活」，以及米爾斯、強納生西蒙斯、凱爾安德生等板凳球員的適時支援。

就算少了主控帕克，馬刺本來就以團隊打法著稱，整體戰力影響不大，老練且沉穩的攻守節奏，更讓他們難以擊敗，只是想要封鎖聯盟外線火力最強大的勇士，馬刺球員的體能與專注力，將會面臨最嚴苛的考驗。

馬刺在西區決賽首役的另1麻煩，在里歐納德雖可傷癒復出，他的左腳踝傷勢恢復程度，卻不可能達到百分之百，究竟里歐納德能打多久？或能發揮多少應有本領？目前都是未知數，一切都要等到西區決賽開打之後才見分曉。

只是這1戰至關重要，因為擁有主場優勢，且保今年季後賽8連勝的勇士，絕對不想就此中斷連勝氣勢，相對地馬刺也想展現爭冠決心，所以想必雙方此戰都會拚盡全力，但從目前態勢來看，勇士還是稍微占了一點上風。

(中時電子報)