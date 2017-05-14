袁艾菲憂戀情見光死 稱激吻男「戀人未滿」

袁艾菲自創服飾品牌。（公關提供）

袁艾菲和公益單位合作。（公關提供）

袁艾菲今（5/13）舉辦自創服飾品牌Girgur公益發表會，義賣衣服為紅心字會弱勢兒童籌募營養餐費，讓小朋友三餐不挨餓。袁艾菲表示自己非常愛小孩，但每次剛萌芽的情愫就被拍到，導致難以開花結果，讓她很無奈，「我有想過，若35歲之前還沒結婚就去凍卵借精」。她先前曾被拍到和一位男友人在車內激吻，被問兩人關係，她說「友達以上，戀人未滿」，哀怨因為自己太常被拍，連普通的男性友人都不敢靠她太近。

袁艾菲說，因為現場來了３位很可愛的小男孩，讓她當了５分鐘的母親，覺得和孩子相處就和貓一樣，要有耐心。她也很心疼弱勢兒童的遭遇，之前參加過紅心字會的公益活動，還抱著募款箱走上街頭，替弱勢兒童募集零錢捐。紅心字會秘書長李顯文表示「這些來自全台各地貧困的弱勢家庭，因為經濟無力支付三餐餐費，善款將提供每月餐費等經費補助，幫助他們渡過難關」。

談到品牌Girgur，袁艾菲表示，Girgur是希伯來文中「貓」的意思，也是品牌的元素，她把自己跟愛貓的故事，將生活中，好玩、快樂、無厘頭、時尚、流行及旅行的細節集結在一起。從創意發想、構思到實際有成品，花了大概近一年的時間。也因為自己私底下的穿著，是走輕鬆休閒的風格，所以這次的設計也是以長版洋裝及T恤為主。

家裡一共養了三隻英國短毛貓，袁艾菲是個不折不扣的貓奴，把三隻貓咪當成是自己的小孩般疼愛照顧。所以母親節對袁艾菲來說，也算是另類的母親節啦。

活動現場，袁艾菲被問準備送什麼禮物給媽媽？她說，母親節當天，因為要趕忙拍戲，所以無法跟媽媽一起過節，但因為母親節和媽媽的生日很接近，她會先買蛋糕慶祝，之後再找時間請媽媽吃大餐，她與媽媽同住，所以天天都可以是母親節。至於禮物，她把工作收入全交給媽媽，就是母親節最實在的禮物了。

(中時)