悲傷母難日＋母親節 施易男有粉絲陪過
國立傳統藝術中心於5月11日起舉辦「璀璨明霞-2017小明明（巫明霞）紀念特展」，13日舉行第一、二場次活動，施易男特地抽空到場懷念母親。
策展人政治大學蔡欣欣教授表示，「今日既是母親節前夕，也正好是施易男的生日，所以主辦單位特別把這場活動訂在今天，並把主題訂為『馨香憶母感師恩』座談會，讓施易男及小明明的弟子們可以在這個日子裡回憶這位慈母及恩師」，現場氣氛溫馨感人。
施易男回憶起母親對於歌仔戲的熱愛與教學的執著，小明明曾經動過兩次大手術，第二次手術後施易男擔心她的身體，希望母親不要再教歌仔戲，沒想到卻引起母親極大反彈，竟然在病房裡大喊施易男不孝，施易男笑說，「媽媽的丹田很有力，因為她這樣一喊，整個病房都迴繞著他不孝的聲音」。
他也提到，媽媽雖然身體不好，但是只要到教歌仔戲的週六、日，她整個人彷彿活過來一樣容光煥發、生龍活虎，歌仔戲就像她的第二生命，因此他決定要更支持媽媽在小明明歌仔戲的薪傳工作，讓它可以延續下去。
13日是施易男生日，剛好也是母親節前夕，施易男很感謝主辦單位的用心，他表示跟母親的緣分很深，以往生日都是跟母親一起過，今年是他第一個沒有母親在身邊的生日，而母親在冥冥之中用這個展、這個活動，讓大家可以在這裡一起幫著母親陪著他，他十分感念。現場也準備兩個大蛋糕，由傳藝中心主任吳榮順向施易男致意，並和在場參與的民眾一起度過這個特殊的日子。
小明明特展即日起至7月25日止，地點於臺灣戲曲中心（台北市士林區文林路751號）臺灣音樂館B1展示室。
展覽資訊：
展期：5/11（四）-7/25（二）
上午10點-下午5點（週一及國定假日不對外開放）
地點：臺灣戲曲中心 臺灣音樂館B1展示室（台北市士林區文林路751號）
系列活動資訊：
6月3日（六）14:00-15:30 「縱橫電視的好伙伴」座談會
主持人：蔡欣欣 與談人：呂福祿、王金櫻、小咪
6月10日（六）14:00-16:00 歌仔戲電影《金鳳銀鵝》播映會
16:00-17:30 「生旦雙全的銀幕紅星」座談會
主持人：邱坤良 與談人：李行、蘇致亨
19:00-21:00 國語電影《頭條好漢》播映會
6月11日（日）14:00-15:30 「舞台鬥陣的好戲友」座談會
主持人：蔡欣欣 與談人：許亞芬、石惠君、詹慧玲
16:00-18:00 「世間只有情難訴」經典折子戲欣賞
(中時)
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