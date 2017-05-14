NBA》被汙掉1秒鐘？綠衫軍G6吃悶虧

塞隊歐利尼克(左)在最後關頭被巫師歐布雷犯規。(美聯社)

塞爾提克與巫師的第6戰打得驚心動魄，巫師一哥沃爾終場前3.9秒的三分彈超前了比數，塞隊最後一波進攻還剩下3.5秒，接球的中鋒歐利尼克遭到巫師犯規，當時巫師未達犯規上限，塞隊不罰球繼續進攻，比賽時間只剩下1.7秒，艾塞亞湯瑪斯勉強出手未進，宣告巫師勝利。

問題是巫師歐布雷犯規時，時間還剩下2.7秒，但是計時人員卻沒有馬上停表，而是讓時間繼續流逝到1.7秒，使塞爾提克最後一波進攻少了1秒鐘。在NBA的關鍵時刻，23秒與24秒沒有多大差別，但是1.7秒和2.7秒應該是有較大差別的，艾塞亞湯瑪斯出手時只剩下0.9秒，可見他的時間非常窘迫。

包括此戰在內，這場系列賽目前每一戰都是由主場球隊獲勝，決生死的第7戰將於塞隊主場進行。

(中時電子報)