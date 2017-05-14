宋米秦帶愛犬路跑 呼籲守護毛小孩

杜詩梅（右）與梅賢治。（ELLE 提供）

趙駿亞。（ELLE 提供）

陸明君。（ELLE 提供）

宋米秦。（ELLE 提供）

林韋君。（ELLE 提供）

宋米秦13日參加ELLE RUN風格路跑，為跑友加油並擔任鳴槍大使，她帶著愛犬bobo出席，希望大家守護毛寶貝，響應領養代替購買。

多位藝人齊心響應動保議題，一同為愛而跑，祖雄參與賽程並親自帶領跑友暖身，此外林又立、JR紀言愷、吳翔震、大久保麻梨子、趙駿亞、陸明君、TOMO、一休、林韋君、杜詩梅、伊林模特兒群等。

(中時)