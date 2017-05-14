楊一展《一把青》舊地重遊勾回憶

楊一展出席。（精鍊公關提供）

楊一展（右）頒獎給半馬組冠軍。（精鍊公關提供）

楊一展出席桃園航空城路跑，今年是桃園全國馬拉松最後一次在海軍基地舉辦，未來計畫將海軍基地設為文化園區，保存其內的特色軍事遺產，因此賽後特別舉辦海軍基地導覽活動。

他在《一把青》飾演十一大隊長江偉成，再度回到《一把青》的拍攝現場，除擔任鳴槍起跑與頒獎嘉賓外，也與民眾一起參加深度導覽活動，最後更現身「南京、台灣機棚」，陪民眾觀看《一把青》。

(中時)