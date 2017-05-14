美國北加州地區的20多個台僑社團為台灣出席世衛大會發聲。(圖:陳子巖攝)

全盟主席陳榮良(圖右二)本身也是在美執業醫生。(圖:陳子巖攝)

北加台僑籲請世衛「打開大門」。(圖:陳子巖攝)

美國北加州20多個台灣社團舉行聯合記者會呼籲，「世衛WHO」應「打開大門」、「沒有理由將台灣排在門外」！

針對「世衛」迄今尚未發函邀請台灣出席「世衛會WHA」，北加台僑主要組織聯合於美西時間12日在南灣僑教中心舉行聯合記者會，聲援蔡政府，並籲請川普政府與國會應注意「世衛」的罔顧台灣人民的基本人權。

主持這一記者會的「全僑民主和平聯盟」主席陳榮良指出，「台灣醫療貢獻在世界上的成就有目共睹，足以成為WHO會員國。」早年畢業於高雄醫學院、現仍在美執業的陳榮良醫師強調，「台灣2千3百萬人的基本人權不容被忽視」。

「北加州台灣醫師協會」前會長吳怡明醫師指出，「醫療是不應該有這樣選擇的，台灣哪怕是只有2百30萬人，也必須讓台灣進入。」他呼籲，「世衛應打開大門」。

「北加州台灣同鄉聯合會」會長李佳林認為，「到今天，世衛還沒給台灣邀請函，台灣沒有理由被排在門外。」

「北加州台灣會館」理事長陳德輝在記者會上指出，「政治情勢」造成現在這種狀況，「台灣只有靠自己」。陳德輝認為，「重點在於蔡政府要怎麼領導、台灣政府要努力」。

代表北加台灣人教授協會的周信結認為，「世衛這種硬加上政治框架是可笑的」，「應要美國參、眾院要挺身而出，要川普政府看到這件事情，並採取某些行動。

東南灣台灣同鄉會會長林政原呼籲蔡政府「不要氣餒，繼續爭取，但要堅守主權與尊嚴，不要為了進入而斷送掉」。

(中時電子報)