等了3年 納達爾終於擊敗喬柯維奇
馬德里網賽4強戰，西班牙「蠻牛」納達爾在自家主場迎戰前球王喬柯維奇，這是兩人生涯第50度交手，過去3年連吞7敗的納達爾，終於在此戰扳回一城，以6-2、6-4直落二擊退喬帥，闖進冠軍戰。
納達爾說：「喬柯維奇過去對上我總是十分神勇，但我感覺愈來愈有機會贏他，最近兩次交手我差點就贏了(都打到搶7)。我知道現在的喬柯維奇並不是他的最佳狀態，但我還是很高興能贏他。」
兩人過去4年的對決，納達爾在12戰裡吞了11敗，在拿手的紅土球場仍屢敗於喬柯維奇，這次他也是在紅土球場討回顏面，近來在紅土球場已14連勝。
喬柯維奇第2盤救回兩個賽末點，有機會將比分追至5-5，不過納達爾最後關頭也救下自己的破發點，成功以6-4關門。喬柯維奇說：「納達爾今天打得比我好，他贏得理所當然，我自己的表現亦不是非常理想。」
納達爾將要挑戰他的第5座馬德里冠軍，喬柯維奇在丟掉球王寶座後氣勢稍稍下滑，這也是他與合作多年的教練瓦伊達拆夥後的首場賽事。
(中時電子報)
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