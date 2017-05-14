美猶他州向鐵路華工致敬

馬鍾麟處長(左起第三位)代表中華民國政府向建造美國東西兩岸橫貫鐵路罹難的2千多名鐵路華工獻花致敬。鹽湖城秉公堂陳聖傑及吳結興(左一及左二)二位元老亦受邀陪同參加。(照片由駐舊金山台北經文處提供)

美國猶他州於5月10日舉辦「金釘節」(Golden Spike)活動紀念當年為建造美國東西兩岸橫貫鐵路而罹難的2千多名鐵路華工，我國駐舊金山辦事處馬鍾麟處長應邀參加並代表中華民國政府向鐵路華工獻花致敬。

猶他「金釘節」園區管理局局長Leslie Crossland對馬鍾麟處長指出，「金釘節活動至今已舉辦148屆，非常感謝中華民國駐舊金山辦事處每年均派員前來向當年犧牲的鐵路華工獻花致敬，此一非常具有歷史意義的紀念典禮為猶他州極為重要的年度文化活動。」

這一「金釘節」活動，約有近千人出席觀禮，氣氛莊嚴隆重。主辦單位並邀請旅居猶他州台裔教授陳建銘擔任主講貴賓，講述華人移民故事及中華民國政府與華僑長期緊密關係。

橫越美洲大陸的鐵路是在1869年5月10日完工，當年有約1萬2千名華工參與鐵路建設，期間有上千名華工在工程中殉職，包括山崩爆破工程和各種工安意外。當年華工在種族歧視與充滿偏見的社會環境下在美國打拼，又在危險的工作環境中求生存，但鐵路落成後的風光，卻看不到華工的身影，直到2014年，美國勞工部才將鐵路勞工列入「勞工名人堂」。

馬鍾麟處長特別感謝「金釘節」主辦單位邀請我國參加，不僅讓所有參加者瞭解當年的偉大鐵路建設外，也使得華工對美國發展進步所做的貢獻獲得肯定，活動非常具有意義。馬處長並向前來觀禮的鹽湖市中華聯誼會、台灣同鄉會及台灣商會等僑團表達感謝。

另外，代表矽谷地區的加州華裔州眾議員羅達倫(Evan Low)，也在日前於州議會提案，要求加州州府將5月10日訂為加州鐵路華工紀念日。

(中時電子報)