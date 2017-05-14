MLB》吉特球衣退休 喬丹公開信致敬

喬丹(左)1994年是白襪2A外野手，吉特(右)生涯20年都在洋基。(美聯社資料照)

為了表揚「永遠的隊長」吉特，洋基球團選在今年母親節為吉特舉行球衣退休儀式，他著名的2號球衣將加入前輩們，成為主場的榮耀之一。典禮之前，籃壇傳奇球星麥可喬丹在網路上發了一封簽名信向吉特致敬。

「建立霸業所需要付出的心血比表面上更多，這份榮耀不是由他人給予，而是你自己贏取的。你20年的大聯盟生涯擁有數不清的榮譽，但你對比賽的熱愛與尊敬才使你真正與眾不同，你在場內與場外為追求卓越而設立的標竿值得所有同行效法。恭喜你，在此對你的事蹟、你的2號球衣獻上最高的尊敬。你的朋友，麥可敬上。」

能用前輩兼朋友的口吻向吉特寫信，這種人在職業運動界肯定不多，喬丹無疑是其中最有份量的人。吉特1995年5月首度在大聯盟亮相，那年他才20歲，隔年他獲得美聯新人王。喬丹則是在1995年3月從棒球小聯盟(白襪隊2A)重返NBA，隔年踏上他的第2度3連霸。如果喬丹當年能打上大聯盟，或許有機會與吉特在場上交手。

(中時電子報)