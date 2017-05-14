FBI新局長 川普：最快下周敲定
美國總統川普下令撤換聯邦調查局FBI局長柯米的事件還炒得沸沸揚揚，川普政府已經在物色新的局長人選。川普今天透露，最快可能在下周就定案。
川普即將在下周五(19日)出發前往中東以及歐洲訪問，這也是他自今年1月就職以來首度出訪，當他今天被媒體問到有關FBI局長人選的問題，川普透露，「我們會做迅速的決定」，媒體又追問，是否可能在他出訪前就會公布提名人選，川普也接話說「甚至這是有可能的」。
美聯社報導指出，目前已經至少有5名局長候選人今天在聯邦司法部總部大樓接受司法部長塞森斯(Jeff Sessions)以及副司法部長羅森史坦(Rod Rosenstein)的首次面談，這些候選人是從川普考慮的將近12名人選中挑選出來的，主要都是法界人士，包括幾位議員、律師還有執法官員等。
川普今天在前往維吉尼亞州出席一場大學畢典禮時，在登上飛機前接受媒體的詢問。川普向媒體透露，「我認為挑選程序會非常迅速，而且大多數的候選人都非常有名、受人敬重而且是有才華的人。」
今天在司法部接受面試的人士包括小布希政府時代層級很高的司法部官員艾利斯．費雪(Alice Fisher)、FBI維吉尼亞州列治文辦公室的特別幹員亞當．李(Adam Lee)以及當前的FBI代理局長安德魯．麥凱博(Andrew McCabe)、前聯邦檢察官麥克．賈西亞(Michael Garcia)等。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。