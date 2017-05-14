FBI新局長 川普：最快下周敲定

川普今天搭機前向媒體透露，會很快敲定新任FBI局長的提名人選。(圖:美聯社)

前聯邦檢察官麥克．賈西亞(Michael Garcia)今天抵達司法部接受面試。(圖:美聯社)

美國總統川普下令撤換聯邦調查局FBI局長柯米的事件還炒得沸沸揚揚，川普政府已經在物色新的局長人選。川普今天透露，最快可能在下周就定案。

川普即將在下周五(19日)出發前往中東以及歐洲訪問，這也是他自今年1月就職以來首度出訪，當他今天被媒體問到有關FBI局長人選的問題，川普透露，「我們會做迅速的決定」，媒體又追問，是否可能在他出訪前就會公布提名人選，川普也接話說「甚至這是有可能的」。

美聯社報導指出，目前已經至少有5名局長候選人今天在聯邦司法部總部大樓接受司法部長塞森斯(Jeff Sessions)以及副司法部長羅森史坦(Rod Rosenstein)的首次面談，這些候選人是從川普考慮的將近12名人選中挑選出來的，主要都是法界人士，包括幾位議員、律師還有執法官員等。

川普今天在前往維吉尼亞州出席一場大學畢典禮時，在登上飛機前接受媒體的詢問。川普向媒體透露，「我認為挑選程序會非常迅速，而且大多數的候選人都非常有名、受人敬重而且是有才華的人。」

今天在司法部接受面試的人士包括小布希政府時代層級很高的司法部官員艾利斯．費雪(Alice Fisher)、FBI維吉尼亞州列治文辦公室的特別幹員亞當．李(Adam Lee)以及當前的FBI代理局長安德魯．麥凱博(Andrew McCabe)、前聯邦檢察官麥克．賈西亞(Michael Garcia)等。

(中時電子報)