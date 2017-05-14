中西區住宅區凌晨傳火警 鄰居驚呼「怎麼又是他惹事」

A男住家二樓起火，但他本人卻跑的不知去向。（程炳璋攝）

中西區武聖路民宅火警驚醒整條巷子居民，原因是起火的住戶本身就有攻擊性，常造成社區民眾困擾。（程炳璋攝）

台南市中西區武聖路巷弄內一處民宅14日凌晨2時許傳出火警，因屋主不在家，所幸無人傷亡，火勢很快在半小時內撲滅。消防局正調查失火原因，但已附近鄰居擔憂。因為這家屋主可是社區的麻煩人物。

消防車的氣笛聲半夜驚醒整條巷子居民不敢睡，大家見到起火的房屋，無奈驚呼「怎麼又是他？」，原來該屋主A男友患有情緒問題，平常就成了社區不定時炸彈，經常惹麻煩，這次傳出火警，居民有種芒刺在背的感覺。

台南市中西區武聖路巷弄內一處民宅，平時僅有A男獨自居住，疑似情緒狀況不佳，日前多次報案稱有人要殺害他，在家經常無端用力敲打門窗，打擾鄰居安寧，更因疑神疑鬼，常以刀割破附近鄰居停放在屋外的機車輪胎，不僅警方頭疼，更是社區的不安因素。

A男住家14日凌晨傳出火警，二樓全面燃燒，警消人員遍查三個樓層，並無發現民眾受困，才知道A男已出門，家中無人，但大批動員的消防車擠入巷子內，已吵醒附近鄰居，大家嚇得奔出門外不敢睡。

「吼！有這種可怕的鄰居要怎麼辦啦？」這幾乎是附近鄰居的共同心聲，A男住家旁一戶隔壁鄰居，受不了與他為鄰，早已氣得搬家，其他鄰居則每天擔心他不知又要搞出什麼麻煩。

這起火警雖幸運以無人傷亡收場，但A男行徑屢屢造成社區居民的困擾，消防局正調查起火原因，警方打算與社會局商量對策，考慮未來將他強制送醫，以免影響居民生活。

(中時)