NBA》哈登太累了 丹托尼：要認清極限
火箭第6戰慘敗給馬刺39分而出局，對於主將哈登荒腔走板的表現，總教練丹托尼認為是哈登太累了，他直言哈登必須「認清自己的極限」。哈登上季全勤，本季只因生病缺陣1場，92戰(81+11)的勞累在最後一刻爆發出來。
丹托尼說：「每個偉大的球員都認為自己無所不能，哈登真的太累了，也許他需要輪休。我應該更相信替補控衛，讓哈登少打一些，以保存他的能量。我們會設法解決這問題，畢竟一場比賽不能抹殺整季的努力。」本季是哈登首度改打控球後衛，而在丹托尼的戰術系統裡，控衛是特別辛苦的角色。
本季平均上場時間最多的是騎士隊詹姆斯(37.8分鐘)，不過詹姆斯因為輪休，例行賽只打了74場，最後兩戰他輪休，讓他在季後賽之前休息了5天，這也與時下流行的「聰明工作，取代拚命工作」的觀念相合。因此騎士、勇士、馬刺都甘冒聯盟責難，堅持讓主力球員輪休。
哈登曾表示，「我不能眼睜睜看著隊友在場上廝殺，而我卻在一旁納涼，打滿例行賽比奪得MVP重要。」然而火箭的戰力多半靠哈登一人支撐，把哈登累壞就沒有作戰的本錢了，丹托尼初步的想法是讓貝弗利來分擔指揮球隊。
(中時電子報)
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