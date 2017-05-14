T-ara 6人最後合體爆洋蔥 女團又爆解散潮？

許多出道多年的韓國女子天團近年陸續宣布解散，從去年的KARA、4minute、2NE1到今年初的Wonder Girls，讓死忠粉絲相當感概，而近日最掀起話題的莫過於昨（13日）在台最後以6人完整體開唱的T-ara，造成台上台下一片感傷的氛圍，沒想到另一女團Crayon Pop也被爆出可能解散消息。

T-ara 6人13日在台最後合體。（盧禕祺攝）

T-ara出道8年，5年前曾因「霸凌事件」使得人氣大受打擊，雖然日前洗清惡名，但最近卻又因為面臨解散命運，引發不少話題。昭妍、寶藍確定本月15日約滿離隊，故13日首度在台舉辦的演唱會，也成為6名團員最後一次合體。

T-ara昨獻唱《Bo Peep Bo Peep》、《Day by day》等多首暢銷歌曲，炒熱現場氣氛，期間台下粉絲舉著「我們等妳很久了」的應援手幅時，又充滿加油打氣聲，讓T-ara相當不捨。尤其唱完最後一曲《Bye Bye》時，每個成員都忍不住落淚，惹得粉絲也跟著哭成一片，場面令人動容，而除了昭妍、寶藍外，其餘4名成員也僅續約到年底。

Crayon Pop預計5月27來台進行最後一個活動。（中時資料照）

Crayon Pop 2013年以安全帽造型跳舞爆紅，老么成員昭燏今年2月和偶像始祖H.O.T隊長文熙俊結婚，日前更突然宣布產下女娃，雖令外界十分驚訝她的藏肚功力，但仍受到大批祝福。而13日卻爆出Crayon Pop恐將解散，預計本月底來台展開最後一個活動行程。

Crayon Pop所屬經紀公司「Chrome娛樂」13日表示，她們將於本月27日來台出席「第一屆直播金羽獎（Golden Feather Awards ）」頒獎典禮，除了剛升格當媽的昭燏之外，另4位成員都會出席，並稱這是Crayon Pop以團體之名進行的最後一個官方活動行程，但目前尚未確認是否會解散。另外，除了Way的合約5月到期，其餘4人Ellin、GeunmMi、ChoA和昭燏都已在3月期滿，並傳有人已在接洽其他公司，解散的可能性頗高。

MIXX、SPICA前陣子也宣布解散。（圖／取自臉書）

除了以上提到的2團，像是2016年5月出道的中韓女團MIXX，今年1月才推出她們的第二張單曲，卻疑似因為受限韓令影響，被大陸投資公司單方面解約，在3月時被迫解散；另外，韓國性感女神李孝利的師妹團SPICA於2012年出道，卻因人氣、成績一直不如預期，也在2月面臨解散命運，加上1月的Wonder Girls，2017年已有不少女團公布解散消息。

(專題報導)