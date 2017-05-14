MLB》國民大手筆 哈波1年合約創紀錄
《華盛頓郵報》報導，國民隊周末與外野手哈波敲定一紙2018球季的1年合約，金額高達2165萬美元(約台幣6.5億元)，其中包含100萬美元的MVP激勵獎金，這是史上有薪資仲裁資格的球員獲得的最高價碼。
24歲的哈波今年初與球隊1年1362萬美元講妥，避免走上薪資仲裁，本季雖然才剛開打，國民又以2165萬美元包下他的2018年，可見球團對他的重視。哈波將於2019年成為自由球員，他曾誇口說要取得10年4億美元的合約，本季他在31場比賽繳出打擊率0.372、10支全壘打，以及國聯第一的上壘率0.496，他還剩下近300場比賽來博取他理想中的大肥約。
(中時電子報)
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